У Магдебурзі заарештували підозрюваного в організації наїзду на різдвяному ярмарку
У Магдебурзі взяли під варту підозрюваного в нападі на різдвяний ярмарок у місті ввечері 20 грудня. Про це 22 грудня заявили у місцевій поліції, повідомляє Новое время.
За словами правоохоронців, окружний суд Магдебурга схвалив апеляцію міської прокуратури на слуханнях, які відбулися пізно увечері 21 грудня.
«Суддя, який розглядав справу про пред’явлення обвинувачення, ухвалив постанову про попереднє взяття під варту за підозрою в п’яти випадках убивства, кількох випадках замаху на убивство і кількох випадках нанесення небезпечних тілесних ушкоджень. Обвинуваченого доставили в місце тримання під вартою», — заявили поліцейські.