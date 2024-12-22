У Магдебурзі заарештували підозрюваного в організації наїзду на різдвяному ярмарку

У Магдебурзі взяли під варту підозрюваного в нападі на різдвяний ярмарок у місті ввечері 20 грудня. Про це 22 грудня заявили у місцевій поліції, повідомляє Новое время.

За словами правоохоронців, окружний суд Магдебурга схвалив апеляцію міської прокуратури на слуханнях, які відбулися пізно увечері 21 грудня.