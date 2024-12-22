Россияне убили двух мирных жителей Херсона
Вчера вечером российские террористы атаковали с дрона Днепровский район Херсона. В результате атаки погибли двое гражданских.
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
"Российские оккупанты убили человека в Днепровском районе. Мужчина 1975 г.р. получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате атаки вражеского беспилотника", - написал Мрочко.
Позже глава МВА добавил, что после атаки российского беспилотника загорелся частный дом, под завалами которого спасатели обнаружили тело женщины.
Личность погибшей устанавливается.