Росіяни вбили двох мирних жителів Херсона
Вчора ввечері російські терористи атакували з дрона Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Російські окупанти вбили людину у Дніпровському районі. Чоловік 1975 р.н. отримав травми, несумісні з життям, внаслідок атаки ворожого безпілотника", — написав Мрочко.
Пізніше очільник МВА додав, що після атаки російського безпілотника загорівся приватний будинок, під завалами якого рятувальники знайшли тіло жінки.
Особа загиблої наразі встановлюється.