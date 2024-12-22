Солдаты Великобритании массово покидают армию, несмотря на 6-процентное повышение зарплат и бонусы. Со ссылкой на статью The Telegraph, сообщает Украинская правда.

Впервые за всю историю в Британии только два военнослужащих приходятся на тысячу человек, отмечает издание.

За год до октября из рядов Вооруженных сил страны ушло 15 119 человек. В то же время было привлечено лишь 12 000 новых работников, что привело к общему сокращению численности армии.

Увеличение зарплат, которое правительство ввело в июле - самое большое за последние 22 года - оказалось недостаточным для преодоления кризиса кадров.

Несмотря на это повышение, новобранцы в армии остаются одними из наименее оплачиваемых работников среди госслужащих в Британии.

Согласно данным, реальная зарплата для рядовых армии выросла лишь на 1,9% с 2011 года, тогда как для младших врачей она выросла на 13,39%, а для машинистов поездов - на 10,14%.

В последние годы кризис кадров в британской армии, флоте и авиации только обострялся, тогда как количество госслужащих существенно возросло.

Впервые численность государственных служащих в Британии (543 000 человек) в четыре раза превышает численность военных (137 000).

На фоне роста конфликтов в мире это ставит под угрозу способность Британии обеспечивать свою обороноспособность.

Министр по делам ветеранов страны Ал Карнс, бывший морской пехотинец, ранее заявлял, что британская армия может исчерпать свои ресурсы за шесть месяцев в случае участия в большой войне, подобной войне в Украине.