Солдати Великої Британії масово залишають армію, попри 6-відсоткове підвищення зарплат і бонуси. З посиланням на статтю The Telegraph, повідомляє Українська правда.

Уперше за всю історію в Британії лише два військовослужбовці припадають на тисячу людей, зазначає видання.

За рік до жовтня з лав Збройних сил країни пішло 15 119 осіб. Водночас було залучено лише 12 000 нових працівників, що призвело до загального скорочення чисельності армії.

Збільшення зарплат, яке уряд запровадив у липні – найбільше за останні 22 роки, – виявилося недостатнім для подолання кризи кадрів.

Попри це підвищення, новобранці в армії залишаються одними з найменш оплачуваних працівників серед держслужбовців у Британії.

Згідно з даними, реальна зарплата для рядових армії зросла лише на 1,9% з 2011 року, тоді як для молодших лікарів вона зросла на 13,39%, а для машиністів поїздів — на 10,14%.

Останніми роками криза кадрів у британській армії, флоті та авіації лише загострювалася, тоді як кількість держслужбовців суттєво зросла.

Вперше чисельність державних службовців у Британії (543 000 осіб) учетверо перевищує чисельність військових (137 000).

На тлі зростання конфліктів у світі це ставить під загрозу здатність Британії забезпечувати свою обороноздатність.

Міністр зі справ ветеранів країни Ал Карнс, колишній морський піхотинець, раніше заявляв, що британська армія може вичерпати свої ресурси за шість місяців у разі участі у великій війні, подібній до війни в Україні.