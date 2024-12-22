В Минобороны Польши разъяснили позицию по развертыванию войск в Украине

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что на этом этапе Варшава исключает возможность пребывания польских военных на территории Украины, но готова рассмотреть дальнейшие шаги в будущем. Со ссылкой на его интервью Голосу Америки, сообщает Европейская правда.

Косиняк-Камыш отметил, что пока еще не было представлено ни одного мирного плана от новоизбранного президента США Дональда Трампа. В то же время, есть много спекуляции в нынешних дискуссиях.

"Мы исключаем возможность пребывания польских военных на территории Украины. Мы считаем, что такие решения не должны приниматься группой стран, именно НАТО должно играть ключевую роль в этом решении" , – заявил министр.

Он подчеркнул, что Польша не планирует вводить войска в Украину, пока мирный процесс не завершен.

В то же время министр подчеркнул, что Польша рассмотрит дальнейшие шаги, "когда этот этап наступит".

Напомним, президент Владимир Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе на этой неделе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

В обращении к лидерам ЕС он выразил поддержку этой идее французского президента Эмманюэля Макрона и призвал других партнеров присоединяться.