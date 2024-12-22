Китай предупредил США, что они "играют с огнем", помогая Тайваню

Китайское правительство выразило в воскресенье протест против последних американских заявлений о военной помощи Тайваню, предупредив Соединенные Штаты, что они "играют с огнем". Со ссылкой на ABC News, сообщает Европейская правда.

Президент США Джо Байден одобрил в субботу предоставление средств и услуг американского Министерства обороны Тайваню на сумму до 571 млн долларов.

Отдельно Министерство обороны США заявило в пятницу, что была одобрена продажа военной продукции на сумму 295 млн долларов.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая содержится призыв к США прекратить вооружение Тайваня и остановить то, что оно назвало "опасными шагами, которые подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе".

Тайвань – это демократический остров с 23-миллионным населением, который китайское правительство считает своей территорией и заявляет, что он должен перейти под его контроль.

Американские военные продажи и помощь имеют целью помочь Тайваню защитить себя и сдержать Китай от нападения.

Военная помощь в размере 571 млн долларов предоставляется в дополнение к разрешению Байдена на выделение 567 млн долларов на те же цели, предоставленного в конце сентября.

Министерство иностранных дел Тайваня приветствовало одобрение этих двух соглашений, заявив в социальной сети X, что они подтверждают "приверженность правительства США нашей обороне".

Напомним, бывшая президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что в ближайшем будущем США должны отдать предпочтение помощи Украине оружием, а не Тайваню.

В августе стало известно, что НАТО усиливает свое присутствие в западной части Тихого океана, отправляя военные корабли в новые места для противодействия Китаю.