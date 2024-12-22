В команде Трампа планируют вывести США из ВОЗ – FT

Переходная команда Дональда Трампа планирует объявить выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в первый день работы новой администрации. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, сообщает Новое время.

Как пишет газета, представители команды Трампа заявили экспертам о своих планах сделать такое заявление во время инаугурации нового президента, которая запланирована на 20 января.

Однако среди членов команды существуют разногласия: одни выступают за сохранение членства в организации с целью ее реформирования, тогда как другие настаивают на полном разрыве связей. Именно сторонники выхода в итоге получили преимущество в этом обсуждении.

Отмечается, что выход США из ВОЗ может оставить организацию без ее основного источника финансирования, что существенно повлияет на ее возможность оперативно реагировать на кризисы в сфере здравоохранения, в частности на пандемии, такие как COVID-19.

По состоянию на 2022−2023 годы Соединенные Штаты были крупнейшим донором организации, обеспечивая примерно 16% ее бюджета.

В конце мая 2020 Дональд Трамп во время своего первого срока президентства заявил, что Вашингтон разрывает отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

Трамп досрочно прекратил финансирование ВОЗ, объяснив, что организация не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.

Также Трамп обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу в отношении Китая, покрывая заявления китайских властей.

Однако его преемник Джо Байден возобновил отношения с организацией в свой первый день на посту в 2021 году.