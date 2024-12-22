У команді Трампа планують вивести США з ВООЗ - FT

Перехідна команда Дональда Трампа планує оголосити про вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у перший день роботи нової адміністрації. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на джерела, повідомляє Новое время.

Як пише газета, представники команди Трампа заявили експертам про свої плани зробити таку заяву під час інавгурації нового президента, яка запланована на 20 січня.

Однак серед членів команди існують розбіжності: одні виступають за збереження членства в організації з метою її реформування, тоді як інші наполягають на повному розриві зв’язків. Саме прихильники виходу зрештою отримали перевагу в цьому обговоренні.

Зазначається, що вихід США з ВООЗ може залишити організацію без її основного джерела фінансування, що суттєво вплине на її можливість оперативно реагувати на кризи у сфері охорони здоров’я, зокрема на пандемії, такі як COVID-19.

Станом на 2022−2023 роки Сполучені Штати були найбільшим донором організації, забезпечуючи приблизно 16% її бюджету.

В кінці травня 2020 Дональд Трамп під час свого першого терміну президентства заявив, що Вашингтон розриває відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Трамп достроково припинив фінансування ВООЗ, пояснивши, що організація не виконала свого основного призначення, проваливши роботу з інформування інших країн про небезпеку коронавірусу.

Також Трамп звинуватив ВООЗ в тому, що вона вела неправильну роботу щодо Китаю, покриваючи заяви китайської влади.

Проте його наступник Джо Байден відновив відносини з організацією у свій перший день на посаді в 2021 році.