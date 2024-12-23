Ночная атака дронов: на Киевщине повреждены дома и электросеть

В Киевской области есть разрушения в результате российской воздушной атаки в ночь на 23 декабря, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Враг не прекращает атаки с помощью беспилотников на Киевщину. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет" , — рассказал он.

По словам Кравченко, попаданий в жилье или критическую инфраструктуру не было, но из-за падения обломков сбитых дронов в одном из районов повреждена электросеть.

В другом районе повреждены 4 частных дома — разбиты окна, двери, фасады и кровли, а также гараж и 3 автомобиля.

Как сообщалось, россияне атаковали дронами Хмельнитчину: ранен человек, есть разрушения на предприятии.