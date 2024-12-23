Нічна атака дронів: на Київщині пошкоджені будинки та електромережа
У Київській області є руйнування внаслідок російської повітряної атаки в ніч на 23 грудня, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Київської обладміністрації Руслан Кравченко.
"Ворог не припиняє атаки за допомогою безпілотників на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає", — розповів він.
За словами Кравченка, влучань у житло чи критичну інфраструктуру не було, але через падіння уламків збитих дронів в одному з районів пошкоджена електромережа. Електропостачання вже відновили.
В іншому районі пошкоджені 4 приватні будинки — побиті вікна, двері, фасади та покрівлі, а також гараж і 3 автомобілі.
Як повiдомлялось, росіяни атакували дронами Хмельниччину: поранено людину, є руйнування на підприємстві.