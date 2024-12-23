В Киеве задержали поджигателей, которые действовали по заказу спецслужб РФ

В Киеве задержали 41-летнего и 15-летнего поджигателей, которые на заказ подожгли автомобиль военного и отделение АО "Укрпочта", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, Нацпол, СБУ.

"Двое жителей столицы решили "подзаработать" денег - 15-летний парень и 41-летний местный автомеханик. Фигуранты действовали отдельно друг от друга, а задания получали во время общения с представителями вражеских спецслужб в соцсетях".

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2024 года 41-летний киевлянин получил сообщение в Telegram, в котором ему предлагали заработать 10 000 долларов США. Для этого нужно найти и поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или других военных формирований.

В дальнейшем на улице Демеевской мужчина увидел Jeep Cherokee с символикой ВСУ, сфотографировал его и отправил фото заказчику. Получив согласование, он облил машину бензином и поджег.

Заказ поджечь за деньги отделение "Укрпочты" 15-летний парень получил по этой же схеме - в Телеграмме. Поэтому приобретя легковоспламеняющееся вещество, он облил им коврик, двери почтового отделения в Святошинском районе Киева и поджег их.

Обоих мужчин задержали и сообщили им о подозрениях. Сейчас им избрана мера пресечения - содержание под стражей.