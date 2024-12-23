У Києві затримали паліїв, які діяли на замовлення спецслужб РФ

У Києві затримали 41-річного та 15-річного паліїв, які на замовлення підпалили автомобіль військового та відділення АТ "Укрпошта", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Київська міська прокуратура, Нацпол, СБУ.

"Двоє мешканців столиці вирішили "підзаробити" грошей — 15-річний парубок та 41-річний місцевий автомеханік. Фігуранти діяли окремо один від одного, а завдання отримували під час спілкування з представниками ворожих спецслужб в соцмережах".

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2024 року 41-річний киянин отримав повідомлення в Telegram, в якому йому пропонували заробити 10 000 доларів США. Для цього потрібно знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань.

Надалі на вулиці Деміївській чоловік побачив Jeep Cherokee з символікою ЗСУ, сфотографував його та надіслав фото замовнику. Отримавши погодження, він облив машину бензином та підпалив.

Замовлення підпалити за гроші відділення "Укрпошти" 15-річний хлопець отримав за цією ж схемою – у Телеграмі. Тож придбавши легкозаймисту речовину, він облив нею килимок, двері поштового відділення у Святошинському районі Києва та підпалив їх.

Обох чоловіків затримали та повідомили їм про підозри. Наразі їм обрано запобіжні заходи - тримання під вартою.