Десантники показали, как отражают массированные штурмы врага на Курщине

Подразделения Десантно-штурмовых войск вместе с другими военнослужащими Сил обороны Украины успешно отражают вражеские штурмы на Курщине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщат пресс-служба командования ДШВ ВСУ.

Отмечается, что на обнародованных ныне кадрах - один из многих эпизодов наката вражеской техники с личным составом противника.

Враг с самого утра пытался штурмовать позиции украинских воинов, но все атаки были успешно отражены, сообщают десантники.

"Бронетехника противника была разбита еще до того, как высадился вражеский десант. Другую - сжигали противотанковыми средствами, дронами и артиллерией.

Российскую пехоту добивали в ближайших посадках и укрытиях".