Десантники показали, як відбивають масовані штурми ворога на Курщині

Підрозділи Десантно-штурмових військ разом з іншими військовослужбовцями Сил оборони України успішно відбивають ворожі штурми на Курщині, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба командування ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що на оприлюднених нині кадрах – один з багатьох епізодів накату ворожої техніки з особовим складом противника.

Ворог від самого ранку намагався штурмувати позиції українських воїнів, але всі атаки були успішно відбиті, повідомляють десантники.

"Бронетехніка противника була розбитою ще до того, як висадився ворожий десант. Іншу – спалювали протитанковими засобами, дронами та артилерією.

Російську піхоту добивали в найближчих посадках та укриттях".