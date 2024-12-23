Как применяется криптография в криптовалюте: обзор основных алгоритмов

Выбирая платформу для покупки, продажи или обмена криптовалют, пользователи криптосетей хотят быть уверены, что смогут сохранить конфиденциальность, а их личные данные и транзакции будут в безопасности. Поэтому защита информации от постороннего влияния имеет на криптовалютном рынке немаловажное значение. Обеспечивают ее с помощью криптографических способов, а также протоколов шифрования и дешифрования.

Площадку для торгов пользователи выбирают обычно по совету знакомых или используют рейтинг криптобирж, но при этом мало внимания уделяют тому, каким образом на ней обеспечиваются конфиденциальность и защита финансовых операций. Мы решили восполнить этот пробел. В этой статье мы рассказываем о том, что такое криптография и ее виды, а также о ключевых алгоритмах, которые обеспечивают целостность данных пользователей и их аутентификацию.

Что такое криптография

Криптография (в переводе с древнегреческого «тайное, или скрытое письмо») — это наука о защите информации от несанкционированного доступа и искусстве внедрения соответствующих способов в систему безопасности связи.

Шифрование сообщений возникло в эпоху древних цивилизаций. Древние египтяне и другие народы использовали простые шифры. А с появлением цифровых технологий были созданы сложные криптографические алгоритмы, которые обеспечивают:

надежную защиту финансовых транзакций и онлайн-коммуникаций;

доступ к информации только авторизованным пользователям (тем, кто имеет такое право);

точность и полноту данных;

проверку лица, желающего получить право на доступ к данным.

Криптографические протоколы также предотвращают отрицание людьми своих действий.

В процессе шифрования открытые данные кодируются и преобразуются в невозможный для чтения формат. Дешифрование, то есть обратное преобразование, происходит с помощью ключа. Таким образом обеспечивается хранение и передача информации без риска утечки, а доступ к ней имеет ограниченный круг людей.

Как криптография применяется в криптовалюте

Как известно, базой всех публичных данных о криптовалютных транзакциях и создании новых цепочек блоков является блокчейн. Чаще всего в нем используются следующие криптографические алгоритмы:

хэш-функция SHA-256 — 256-битный алгоритм безопасного хеширования обеспечивает недоступность и неизменность данных в сети. Работает он следующим образом: в каждом новом блоке содержится хэш (набор символов) предыдущего блока, который объединяет их в цепочку и защищает от попыток изменить данные. Если такие случаи происходят, срабатывает хэш-функция, сигнализируя о внешнем вмешательстве. Протокол SHA-256 — надежный и устойчивый к коллизионным атакам, поэтому считается стандартом в блокчейне Bitcoin;

RSA — самый распространенный в мире алгоритм с открытым ключом, используемый для обеспечения конфиденциальности данных. Используется для шифрования и создания цифровых подписей. Именно цифровые подписи, созданные с помощью криптографических алгоритмов, гарантируют, что доступ к информации имеют только авторизованные стороны, которые могут вносить изменения в транзакции;

ECDSA — алгоритм дает возможность создавать цифровые подписи на основе математических свойств эллиптических кривых. Особенностью ключей, созданных по этому протоколу, являются сравнительно небольшие размеры и высокий уровень безопасности.

Криптография применяется также для защиты криптокошельков. Анонимность, являющаяся одним из характерных признаков системы блокчейна и цифровых монет, обеспечивает использование асимметричных криптоалгоритмов. Их особенность состоит в том, что для шифрования и расшифровки используются два отдельных ключа — открытый и закрытый. Лицо, отправляющее зашифрованное сообщение, не может его прочесть. Расшифровать исходящее сообщение, например, инициировать транзакцию, может только владелец закрытого ключа.

Выводы

Как видим, криптография играет немаловажную роль в криптовалютной сфере. Среди ее преимуществ в технологии блокчейна назовем повышенную безопасность, целостность данных, анонимность транзакций и укрепление доверия. При нынешних обстоятельствах криптографически защищенные реестры практически несокрушимы, однако при изменении парадигмы вычислений могут стать уязвимыми. Наиболее серьезной угрозой эксперты называют появление квантовых компьютеров, которые пока сугубо теоретически могут сломать современные протоколы защиты блокчейн-системы. Поэтому исследователи активно занимаются разработкой новых квантовоустойчивых криптографических методов.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance