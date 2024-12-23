Як застосовується криптографія у криптовалюті: огляд основних алгоритмів

Вибираючи платформу для купівлі, продажу чи обміну криптовалют, користувачі криптомереж хочуть бути впевнені, що зможуть зберегти приватність, а їхні особисті дані та транзакції знаходитимуться в безпеці. Тому захист інформації від стороннього впливу має на криптовалютному ринку важливе значення. Забезпечують його з допомогою криптографічних методів та протоколів шифрування й дешифрування.

Майданчик для торгів користувачі зазвичай обирають за порадою знайомих чи використовують рейтинг криптобірж, але при цьому мало уваги приділяють тому, яким чином на ньому забезпечується приватність та захист фінансових операцій. Ми вирішили заповнити цю прогалину. У цій статті ми розповідаємо про те, що таке криптографія та її види, а також про ключові алгоритми, які забезпечують цілісність даних користувачів та їхню аутентифікацію.

Що таке криптографія

Криптографія (у перекладі з давньогрецької «таємне, чи приховане письмо») — це наука про захист інформації від несанкціонованого доступу, а також мистецтво впровадження відповідних способів в систему безпеки зв’язку.

Шифрування повідомлень виникло в епоху стародавніх цивілізацій. Древні єгиптяни та інші народи використовували прості шифри. А з появою цифрових технологій були створені складні криптографічні алгоритми, які забезпечують:

надійний захист фінансових транзакцій та онлайн-комунікацій;

доступ до інформації лише авторизованим користувачам (тим, хто має таке право);

точність і повноту даних;

перевірку особи, яка хоче отримати право на доступ до даних.

Криптографічні протоколи також запобігають запереченню людьми своїх дій.

У процесі шифрування відкриті дані кодуються та перетворюються в неможливий для читання формат. Дешифрування, тобто зворотне перетворення, відбувається за допомогою ключа. Таким чином забезпечується зберігання та передавання інформації без ризику витоку, а доступ до неї має обмежений круг людей.

Як криптографія застосовується у криптовалюті

Як відомо, базою всiх публічних даних стосовно криптовалютних транзакцій та створення нових ланцюжків блоків є блокчейн. Найчастіше в ньому використовуються такі криптографічні алгоритми:

хеш-функція SHA-256 — 256-бітний алгоритм безпечного хешування забезпечує недоступність та незмінність даних у мережі. Працює він таким чином: у кожному новому блоці міститься хеш (набір символів) попереднього блоку, який поєднує їх у ланцюжок та захищає від спроб змінити дані. Якщо такі випадки трапляються, спрацьовує хеш-функція, сигналізуючи про зовнішнє втручання. Протокол SHA-256 — надійний та стійких до колізійних атак, тому вважається стандартом у блокчейні Bitcoin;

RSA — найпоширеніший у світі алгоритм з відкритим ключем, використовується для забезпечення конфіденційності даних. Застосовується у шифруванні та створенні цифрових підписів. Саме цифрові підписи, створені за допомогою криптографічних алгоритмів, є гарантією того, що доступ до інформації мають лише авторизовані сторони, які можуть вносити зміни в транзакції;

ECDSA — алгоритм дає можливість створювати цифрові підписи на основі математичних властивостей еліптичних кривих. Особливістю ключів, створених за цим протоколом, є порівняно невеликі розміри та високий рівень безпеки.

Криптографія застосовується також для захисту криптогаманців. Анонімність, яка є однією з характерних ознак системи блокчейну та цифрових монет, забезпечує використання асиметричних криптоалгоритмів. Їхня особливість у тому, що для шифрування та розшифрування використовуються два окремі ключі — відкритий і закритий. Особа, яка відправляє зашифроване повідомлення, не може його прочитати. Розшифрувати вихідне повідомлення, наприклад, ініціювати транзакцію, може лише власник закритого ключа.

Висновки

Як бачимо, криптографія відіграє важливу роль у криптовалютній сфері. Її перевагами в технології блокчейну є підвищена безпека, цілісність даних, анонімність транзакцій та зміцнення довіри. За нинішніх обставин криптографічно захищені реєстри є практично незламними, проте при зміні парадигми обчислень можуть стати вразливими. Найбільш серйозною загрозою експерти називають появу квантових комп’ютерів, які поки що суто теоретично можуть зламати сучасні протоколи захисту блокчейн-системи. Тому дослідники активно займаються розробкою нових квантовостійких криптографічних методів.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance