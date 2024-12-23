В DeepState отреагировали на информацию о планах Сырского уничтожить проект

Сегодня народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский планирует мобилизовать команду аналитического портала DeepState, расформировав ее в пехотные подразделения, ведь "нет людей — нет проблем". ﻿Военачальнику не нравится, что аналитики информируют общественность о реальной ситуации на фронте, а не о том, что ВСУ все контролируют, как об этом каждый день рассказывают в Генштабе, сообщает Зеркало недели.

В DeepState отреагировали на информацию Безуглой. Там отметили, что представители команды всегда работали и прилагали максимальные усилия для победы и помощи Силам обороны и Украине. Поэтому проект имеет железную репутацию, доверие среди общества и, что самое главное, среди военных.

"Но, к сожалению, не всем главкомам нравится правда, и это обидно. Нам пишет и звонит по телефону огромное количество людей. Эта поддержка очень велика и это дает сил и вдохновения! Вы все невероятны! Работаем ради победы и не сдаемся!" , - прокомментировали ситуацию в DeepState.

Недавно в DeepState сообщали, что из-за критической ситуации в Донецкой области с должности командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" был снят бригадный генерал Александр Луценко. Но после сокрушительной критики со стороны военных его не накажут, а переведут на другую должность в командовании Сухопутных войск. По предварительной информации, место Луценко займет генерал Александр Тарнавский.