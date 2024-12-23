У DeepState відреагували на інформацію про плани Сирського знищити проект

Сьогодні народний депутат Мар'яна Безугла повідомила, що головком ЗСУ Олександр Сирський планує мобілізувати команду аналітичного порталу DeepState, розформувавши її у піхотні підрозділи, адже "немає людей — немає проблем". Воєначальнику не подобається, що аналітики інформують громадськість про реальну ситуацію на фронті, а не про те, що ЗСУ все контролюють, як про це щодня розповідають у Генштабі, повідомляє Дзеркало тижня.

У DeepState відреагували на інформацію Безуглої. Там зауважили, що представники команди завжди працювали та докладали максимальних зусиль задля перемоги й допомоги Силам оборони та Україні. Тому проєкт має залізну репутацію, довіру серед суспільства і, що найголовніше, серед військових.

"Але, на жаль, не всім головкомам подобається правда, і це прикро. Нам пише і телефонує величезна кількість людей. Ця підтримка надзвичайно велика і це дає сил та натхнення! Ви всі неймовірні! Працюємо задля перемоги та не здаємося!" , — прокоментували ситуацію у DeepState.

Нещодавно у DeepState повідомляли, що через критичну ситуацію у Донецькій області з посади командувача оперативно-тактичним угрупованням "Донецьк" було знято бригадного генерала Олександра Луценка. Але після нищівної критики з боку військових його не покарають, а переведуть на іншу посаду в командуванні Сухопутних військ. За попередньою інформацією, місце Луценка займе генерал Олександр Тарнавський.