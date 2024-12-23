Россияне пожаловались на атаку дронов в Ростовской области
В Ростовской области были слышны взрывы. Об этом пишут местные медиа и телеграмм-каналы с ссылкой на жителей региона вечером 23 декабря, сообщает Радио Свобода.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар заявил о работе противовоздушной обороны в регионе. По его утверждению, восемь беспилотников якобы сбили в районе города Миллерово.
По оперативным данным местных властей, никто не пострадал, информацию о последствиях атаки уточняют.
Министерство обороны России заявляло о сбитии девяти якобы украинских беспилотников над Ростовской областью.
Украинское командование не комментировало эти сообщения.
По данным Воздушных сил Украины, Миллерово является одним из районов, откуда российские войска запускают ударные дроны, в частности Shahed, во время воздушных атак на Украину.
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