Росіяни поскаржилися на атаку дронів у Ростовській області

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У Ростовській області було чути вибухи. Про це пишуть місцеві медіа та телеграм-канали з посиланням на жителів регіону увечері 23 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

Виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар заявив про роботу протиповітряної оборони в регіоні. За його твердженням, вісім безпілотників нібито збили в районі міста Міллерово.

За оперативними даними місцевої влади, ніхто не постраждав, інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Міністерство оборони Росії заявляло про збиття дев’яти нібито українських безпілотників над Ростовською областю.

Українське командування не коментувало ці повідомлення.

За даними Повітряних сил України, Міллерово є одним із районів, звідки російські війська запускають ударні дрони, зокрема, Shahed, під час повітряних атак на Україну.

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