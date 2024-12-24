Россияне атаковали Днепропетровщину: повреждены дома, ЛЭП и авто

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Ночью 24 декабря российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, обстреливали из артиллерии и РСЗО "Град", в результате чего повреждены жилые дома, линия электропередачи и автомобили, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram.

"Этой ночью и утром защитники неба сбили над областью 7 вражеских БпЛА. Агрессор обстреливал Никопольщину из артиллерии, РСЗО "Град" и ударил дроном-камикадзе. Бил по району ночью и утром. Попал по Никополю, Покровской и Марганецкой общинах. Произошел пожар. Повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто".

В Павлоградском районе в результате российской атаки повреждена линия электропередач.

По словам Лысака, обошлось без погибших и пострадавших.