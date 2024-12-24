Росіяни атакували Дніпропетровщину: пошкоджено будинки, ЛЕП та авто
Уночі 24 грудня російські окупанти атакували Дніпропетровську область безпілотниками, обстрілювали з артилерії та РСЗВ "Град", внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, лінія електропередачі та автомобілі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"Цієї ночі та вранці оборонці неба збили над областю 7 ворожих БпЛА. Агресор обстрілював Нікопольщину з артилерії, РСЗВ "Град" та вдарив дроном-камікадзе. Цілив по району вночі та вранці. Влучив по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Сталася пожежа. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда та авто".
У Павлоградському районі внаслідок російської атаки пошкоджена лінія електропередач.
За словами Лисака, минулося без загиблих і постраждалих.