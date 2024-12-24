Nissan официально начал переговоры об объединении с Honda и Mitsubishi

Представители японских автомобильных производителей Nissan и Honda официально согласовали начало переговоров об объединении в единый концерн, который, в случае успеха, станет третьей по объему продаж автомобильной корпорацией в мире, уступая только Toyota и Vokswagen, сообщает Левый берег.

Как пишет CNN, компания Mitsubishi, которая уже входит в альянс с Nissan, также примет участие в переговорах по объединению, которые продлятся в течение следующих шести месяцев.

Эксперты утверждают, что Nissan выигрывает от потенциального слияния больше – компания после разрыва договоренностей с Renault переживает не самые лучшие времена и, по определенным прогнозам, могла бы обанкротиться до 2026 года. Однако свои мотивы и в Honda: японцы видят угрозу со стороны китайской автоиндустрии и нуждаются. больше ресурсов, чтобы успешно конкурировать на рынке.