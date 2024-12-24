Nissan офіційно розпочав переговори про об'єднання з Honda і Mitsubishi

Представники японських автомобільних виробників Nissan та Honda офіційно погодили початок перемовин про об'єднання до єдиного концерну, який, в разі успіху, стане третьою за обсягом продажів автомобільною корпорацією у світі, поступаючись лише Toyota та Vokswagen, повідомляє Лівий берег.

Як пише CNN, компанія Mitsubishi, яка вже входить до альянсу з Nissan, також візьме участь в переговорах щодо об'єднання, які триватимуть упродовж наступних шести місяців.

Експерти стверджують, що Nissan виграє від потенційного злиття більше - компанія після розриву домовленостей з Renault переживає не найкращі часи і, за певними прогнозами, могла б збанкрутіти до 2026 року. Проте свої мотиви і в Honda: японці бачать загрозу з боку китайської автоіндустрії та потребують більше ресурсів, щоб успішно конкурувати на ринку.