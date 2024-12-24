В Херсоне возникли перебои с электричеством и водой после российского обстрела

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По меньшей мере, в двух районах Херсона 24 декабря фиксируют перебои с поставкой воды и электроэнергии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"После недавних вражеских обстрелов Корабельного района в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением. Специалисты изучают объемы повреждений и, как только позволит ситуация с безопасностью, проведут аварийно-восстановительные работы" , — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Позже Мрочко добавил, что перебои с электричеством и водой фиксируют и в Днепровском районе.

"Возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов" , — отметил он.

Как сообщалось, российское войско массированно обстреляло Херсон утром 20 декабря.