У Херсоні виникли перебої з електрикою та водою після російського обстрілу
Щонайменше у двох районах Херсона 24 грудня фіксують перебої з постачанням води та електроенергії, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням. Фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, щойно дозволить безпекова ситуація, проведуть аварійно-відновлювальні роботи", — йдеться в дописі в його Telegram-каналі.
Згодом Мрочко додав, що перебої з електрикою та водою фіксують й у Дніпровському районі.
"Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів", — зазначив він.
Як повiдомлялось, російське військо масовано обстріляло Херсон вранці 20 грудня.