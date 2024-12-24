У Херсоні виникли перебої з електрикою та водою після російського обстрілу

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Щонайменше у двох районах Херсона 24 грудня фіксують перебої з постачанням води та електроенергії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням. Фахівці вивчають обсяги пошкоджень і, щойно дозволить безпекова ситуація, проведуть аварійно-відновлювальні роботи" , — йдеться в дописі в його Telegram-каналі.

Згодом Мрочко додав, що перебої з електрикою та водою фіксують й у Дніпровському районі.

"Можливе повне знеструмлення деяких мікрорайонів" , — зазначив він.

Як повiдомлялось, російське військо масовано обстріляло Херсон вранці 20 грудня.