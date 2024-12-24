Генштаб: Оккупанты безуспешно атаковали позиции ВСУ на Херсонщине

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В Приднепровском направлении российские захватчики с потерями отступили от позиций Сил обороны Украины﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 24 декабря, сообщает Деловая столица.

Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Всего с начала этих суток произошло 248 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, 12 авиаударов, сбросив 29 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 640 дронов-камикадзе и произвели около четырех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник пять раз без успеха штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и Высокой Яруги. За сегодняшний день украинские подразделения уничтожили на данном направлении 45 окупантов и еще 46 ранили, также обезвредили 11 БпЛА, три автомобиля и три единицы специальных средств оккупанта.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия у Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой. Украинские защитники остановили 15 вражеских атак, еще восемь продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 25 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Торского и в направлении Григоровки. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг атаковал наши позиции у Часового Яра и в направлении Ступочек. Силы обороны остановили семь атак захватчиков, два боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении агрессор предпринял 15 попыток продвинуться вперед на позиции украинских подразделений возле Торецка, Дружбы и Дачного, в настоящее время идет бой.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 54 раза атаковал в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Нового Труда, Даченского, Шевченко, Волково и Нововасиловки. Наши защитники отбили 47 штурмовых действий врага, еще ведутся семь боестолкновений. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 261 оккупант, из них 133 — безвозвратно. Также уничтожены автомобиль и антенна связи.

На Кураховском направлении враг предпринял 34 попытки прорвать нашу оборону вблизи н.п. Петропавловка, Шевченко и в районе Курахово. Двадцать четыре боестолкновения завершено, еще десять – до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении противник 33 раза атаковал наши подразделения возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Константинополя, Разлива, Раздольного, Нового Комара, Новоселки, Великой Новоселки и Сторожевого. Украинские воины отразили 22 штурмовых действия врага, бои продолжаются.

На Приднепровском направлении войска захватчиков дважды безрезультатно пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций.

Продолжается операция в Курской области. В настоящее время Силы обороны отразили 28 атакующих действий захватчиков, бои продолжаются.