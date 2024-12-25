Эрдоган первым из лидеров стран НАТО поздравил нового президента Грузии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Михаила Кавелашвили с избранием на пост президента Грузии (что не признают действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция) и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между двумя государствами, сообщает Эхо Кавказа.

"Уважаемый избранный президент, от себя и своего народа искренне поздравляю Ваше Превосходительство с избранием на пост Президента Грузии, с которой нас связывает тесное соседство и стратегическое партнерство, а также желаю Вам успехов в выполнении этого почетного долга.

Я полностью уверен, что за время Вашего пребывания на посту мы будем и дальше развивать дружеские отношения и тесное сотрудничество между нашими странами, что соответствует нашим общим интересам и служит обеспечению процветания региона" , – говорится в письменном поздравлении Эрдогана, направленном грузинской стороне посольством Турции в Грузии.

Письмо датировано 14 декабря — в этот день избирательная коллегия избрала Михаила Кавелашвили на пост президента. Действующий президент Саломе Зурабишвили и оппозиция отказываются признавать его полномочия, поскольку считают парламент, участвовавший в выборах, нелегитимным.

Эрдоган стал пятым лидером, поздравившим Кавелашвили с победой, после лидеров Беларуси, Азербайджана, Армении и Сербии. Лидеры стран ЕС и США не поздравляли Кавелашвили.

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