Ердоган першим з лідерів країн НАТО привітав нового президента Грузії

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган привітав Михайла Кавелашвілі з обранням на пост президента Грузії (що не визнають чинний президент Саломі Зурабішвілі та опозиція) та висловив сподівання на подальший розвиток відносин між двома державами, повідомляє Ехо Кавказу.

"Шановний обраний президент, від себе та свого народу щиро вітаю Ваше Превосходительство з обранням на пост Президента Грузії, з якою нас пов'язує тісне сусідство та стратегічне партнерство, а також бажаю Вам успіхів у виконанні цього почесного обов'язку.

Я повністю впевнений, що за час Вашого перебування на посаді ми й надалі розвиватимемо дружні відносини та тісне співробітництво між нашими країнами, що відповідає нашим спільним інтересам і служить забезпеченню процвітання регіону" , – йдеться у письмовому привітанні Ердогана, направленому грузинській стороні посольством Туреччини у Грузії.

Лист датований 14 грудня — цього дня виборча колегія обрала Михайла Кавелашвілі на пост президента.

Ердоган став п'ятим лідером, який привітав Кавелашвілі з перемогою, після лідерів Білорусі, Азербайджану, Вірменії та Сербії Лідери країн ЄС та США не вітали Кавелашвілі.

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