Воздушные силы ВСУ атаковали завод по производству топлива для баллистики в РФ
Воздушные силы ВСУ на днях атаковали предприятие в Ростовской области. Завод занимается производством топлива для баллистических ракет, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
Как отмечается, недавно Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по объекту военно-промышленного комплекса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области.
СтратКом ВСУ отмечает, что Россия использовала это предприятие для производства твердого топлива для баллистических ракет. Этими ракетами оккупанты атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Украине, в частности больницы, жилые дома и электростанции.
"Данное огневое поражение - часть всеобъемлющей кампании по ослаблению возможностей вооруженных сил Российской Федерации реализовывать террористические атаки против мирных граждан Украины", - говорится в сообщении.
Взрывы в Ростовской области
Напомним, в последние дни в Ростовской области РФ часто раздавались взрывы. Так, ночью 22 декабря в нескольких городах российского региона было громко, в частности в Таганроге. Местные власти заявили о якобы комбинированной атаке дронов и ракет.
Уже на следующий день россияне снова заявили о взрывах, однако на этот раз в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области. В сети публиковали кадры работы ПВО.
Стоит отметить, что на днях был поражен склад с боеприпасами в Ростовской области. Он находился на одном из крупнейших российских полигонов, который называется "Кадамовский".
Как сообщили источники, склад атаковали дроны СБУ. Боеприпасы с этого склада поставлялись оккупационным войскам на Краматорском направлении.