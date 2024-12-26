Повітряні сили ЗСУ атакували завод з виробництва палива для балістики в РФ

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Повітряні сили ЗСУ днями атакували підприємство у Ростовській області. Завод займається виробництвом палива для балістичних ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

Як зазначається, нещодавно Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по об'єкту військово-промислового комплексу у місті Кам'янськ-Шахтинський Ростовської області.

СтратКом ЗСУ наголошує, що Росія використовувала це підприємство для виробництва твердого палива для балістичних ракет. Цими ракетами окупанти атакують об'єкти цивільної інфраструктури в Україні, зокрема лікарні, житлові будинки т електростанції.

"Дане вогневе ураження - частина всеохоплюючої кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України", - йдеться у повідомленні.

скриншот google.com/maps

Вибухи у Ростовській області

Нагадаємо, останніми днями у Ростовській області РФ часто лунали вибухи. Так, вночі 22 грудня у кількох містах російського регіону було гучно, зокрема у Таганрозі. Місцева влада заявила про нібито комбіновану атаку дронів та ракет.

Вже наступного дня росіяни знову заявили про вибухи, проте цього разу у районі аеродрому Міллерово у Ростовській області. У мережі публікували кадри роботи ППО.

Варто зазначити, що днями був уражений склад з боєприпасами у Ростовській області. Він знаходився на одному з найбільших російських полігонів, який має назву "Кадамовський".

Як повідомили джерела, склад атакувала дрони СБУ. Боєприпаси з цього складу постачалися окупаційним військам на Краматорському напрямку.