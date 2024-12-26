Apple удалила приложения негосударственных СМИ и VPN-сервисы из App Store на территории РФ

Для того чтобы оставаться на рынке России, Apple удалила из App Store много контента от негосударственных российских СМИ и несколько VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщают российские СМИ, сообщает Mezha Media.

Компания удалила не только ресурсы, такие как подкасты и приложения от независимых медиа, но и многочисленные VPN-сервисы, которые могли бы помочь обойти эти ограничения. В случае невыполнения этих требований Apple рисковала бы упустить возможность распространять контент в России.

Представитель компании пояснил, что эти действия были обусловлены тем, что обслуживание клиентов в России отвечает "демократическим принципам" и "поддерживается" правительством США.

Среди удаленных приложений и контента были подкасты из разных российских изданий, в частности, российского отдела BBC. Кроме того, в течение всего 2024 года Apple в России заблокировала более 60 VPN-сервисов.