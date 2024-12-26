Apple видалила застосунки недержавних ЗМІ та VPN-сервіси з App Store на території РФ

Для того, щоб залишатися на ринку Росії, Apple видалила з App Store багато контенту від недержавних російських ЗМІ та кілька VPN-сервісів на вимогу Роскомнагляду. Про це повідомляють російські ЗМІ, повідомляє Mezha Media.

Компанія видалила не лише ресурси, такі як подкасти та додатки від незалежних медіа, а й численні VPN-сервіси, які могли б допомогти обійти ці обмеження. У разі невиконання цих вимог Apple ризикувала б втратити можливість поширювати контент у Росії.

Представник компанії пояснив, що ці дії були обумовлені тим, що обслуговування клієнтів у Росії відповідає "демократичним принципам" і "підтримується" урядом США.

Серед видалених застосунків та контенту були подкасти з різних російських видань, зокрема російського відділу BBC. Крім того, протягом всього 2024 року Apple у Росії заблокувала понад 60 VPN-сервісів.