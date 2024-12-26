Место повреждения электролинии между Финляндией и Эстонией ищут второй день

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Электрокабель Estlink 2, проходящий через Балтийское море между Эстонией и Финляндией, перестал работать днем 25 декабря. Утром 26 декабря спикер эстонской сетевой компании Elering Кятлин Клеммер заявила, что ее компания и финский оператор Fingrid продолжают искать место повреждения кабеля, сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что ситуация не повлияет на электроснабжение граждан.

В Fingrid сообщили, что проводят расследование инцидента. Компания не исключила версию вандализма.

Yle отмечает, что контейнеровоз Xin Xin Tian 2 под флагом Гонконга был у кабеля в то время, когда Estlink 2 был отключен. Кроме того, рядом с кабелем также проходило судно Eagle S под флагом Островов Кука, следовавшего из Санкт-Петербурга в Египет.

Финляндия и Эстония совместно владеют электрокабелями Estlink 1 и Estlink 2. Estlink 1 работает в обычном режиме, отмечает Yle. Пропускная способность передачи энергии Estlink 2 составляет 658 мегаватт, Estlink 1 – 350 мегаватт. Общая протяженность Estlink 2 составляет около 170 километров, из которых примерно 145 километров проходят дном моря. Кабель уже выходил из строя в январе 2024 года. Он снова был запущен после ремонта в сентябре.

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