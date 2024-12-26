Місце пошкодження електролінії між Фінляндією та Естонією шукають другий день

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Електрокабель Estlink 2, який проходить через Балтійське море між Естонією та Фінляндією, перестав працювати вдень 25 грудня. Уранці 26 грудня речниця естонської мережевої компанії Elering Кятлін Клеммер заявила, що її компанія та фінський оператор Fingrid продовжують шукати місце пошкодження кабелю, повідомляє Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що ситуація не вплине на електропостачання громадян.

У Fingrid повідомили, що проводять розслідування інциденту. Компанія не виключила версію вандалізму.

Yle зазначає, що контейнеровоз Xin Xin Tian 2 під прапором Гонконгу був поблизу кабелю в той час, коли Estlink 2 було відключено. Крім того, поруч із кабелем також проходило судно Eagle S під прапором Островів Кука, яке прямувало з Санкт-Петербурга до Єгипту.

Фінляндія та Естонія спільно володіють електрокабелями Estlink 1 та Estlink 2. Estlink 1 функціонує у звичайному режимі, зазначає Yle. Пропускна здатність передавання енергії Estlink 2 становить 658 мегават, Estlink 1 – 350 мегават. Загальна довжина Estlink 2 становить близько 170 кілометрів, з яких приблизно 145 кілометрів проходять дном моря. Кабель уже виходив з ладу у січні 2024 року. Він знову був запущений після ремонту у вересні.

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