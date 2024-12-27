Воздушные силы: ПВО сбила 13 беспилотников, еще 13 – исчезли с радаров

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В ночь на 27 декабря российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила 13 "Шахедов" и имитационных дронов, еще 11 – были локационно потеряны.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 24 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов по направлениям Орел, Брянск, Миллерово (РФ), а также две баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбивание 13 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.