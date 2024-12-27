Повітряні сили: ППО збила 13 безпілотників, ще 13 – зникли з радарів
У ніч на 27 грудня російські війська вчергове атакували Україну безпілотниками. Протиповітряна оборона збила 13 "Шахедів" та імітаційних дронів, ще 11 – були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом росіяни застосували 24 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники інших типів з напрямків Орел, Брянськ, Міллерово (РФ), а також дві балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей.
"Станом на 09.00 підтверджено збиття 13 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників-імітаторів інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.