FT узнало, какое западное оборудование использует Россия для производства "Орешника"

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Издание Financial Times исследовало, оборудование каких западных компаний использует Россия для производства баллистической ракеты средней дальности "Орешник", сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Financial Times.

"Согласно анализу FT, экспериментальная ракета Владимира Путина „Орешник", запущенная против Украины в прошлом месяце, была изготовлена российскими компаниями, которые все еще полагаются на современное западное производственное оборудование".

Издание пишет, что два ведущих российских вооруженных инженерных института, названные украинской разведкой разработчиками "Орешника", рекламировали работников, которые знакомы с металлообрабатывающими системами немецких и японских компаний.

В частности, вакансии для Московского института теплотехники (МИТ) и "Созвездие", которые были отслежены Financial Times, иллюстрируют, что Россия остается критически зависимой от иностранных технологий, которые охватываются западными санкциями.

"Особенно заметна эта зависимость в сфере компьютерного числового программного управления (ЧПУ) - технологии, жизненно важной для производства "Орешника", которая позволяет заводам быстро формировать материалы с высокой точностью, используя компьютеры для управления инструментами" , - говорится в статье.

Издание исследовало, что в объявлениях МИТ за 2024 год, ведущего учреждения по разработке российских твердотопливных баллистических ракет, отмечается, что "мы придерживаемся систем Fanuc, Siemens, Haidenhein".

Fanuc - японская компания, а две другие - немецкие. Все три компании производят системы управления для высокоточных станков с ЧПУ.

Эти же три западные компании упоминаются в объявлениях "Созвездия", которая указала одной из своих специализаций "автоматизированные системы управления и связи" для военного использования. В объявлении требуется "знание систем с ЧПУ - Fanuc, Siemens, Haidenhain".

На видео, опубликованном в начале этого года компанией "Титан Баррикады", третьей оборонной компанией, участвующей в производстве "Орешника", также показан рабочий, стоящий перед устройством управления с маркировкой Fanuc.

"Россия долгое время полагалась на станки иностранного производства, несмотря на усилия, направленные на создание отечественных альтернатив. В то время как Кремль закупает большое количество высокоточных металлообрабатывающих станков в Китае, системы управления ими продолжают поставляться с Запада" , - пишет FT.

Отмечается, что в 2024 году на крупной российской выставке восемь китайских компаний представили 12 моделей устройств с ЧПУ. Согласно анализу Совета экономической безопасности Украины, 11 из этих моделей были оснащены контроллерами японского или немецкого производства.

Также объявления о вакансиях показывают, что компания "Стан", которая возглавляет российские попытки построить отечественную индустрию производства ЧПУ, использует оборудование Heidenhain.

"Прекращение потока контроллеров ЧПУ и оборудования в Россию является приоритетной задачей для союзников Киева. Устройства и компоненты с ЧПУ входят в так называемый "общий список товаров повышенного приоритета", в поставках которых они особенно хотят отказать Москве" , - отмечается в статье.

Хотя экспортный контроль замедлил поток этих товаров в Россию, анализ российских деклараций изданием свидетельствует, что с начала 2024 года в Россию поступило поставок минимум на $3 млн, которые включают компоненты Heidenhain. Некоторые из их покупателей глубоко связаны с военным производством.

Одна из поставок была указана как предназначенная для системы, которая включала новый блок управления TNC640 компании Heidenhain, который был изготовлен в 2023 году. Согласно информации на сайте Heidenhain, TNC640 "определяет высококлассный спектр технологий управления в своей отрасли" и "позволяет выполнять комбинированные операции фрезерования, точения и шлифования".

Станок стоимостью 345 тысяч долларов США был отправлен через Китай в Балтийскую промышленную компанию, российскую компанию, которая находится под санкциями США и имеет историю поставок станков с ЧПУ для оборонной промышленности.

Heidenhain и Baltic не ответили на запросы о комментариях.

В Siemens заявили, что "не идут на компромисс по соблюдению (санкций)" и расследуют "любые признаки обхода ... и привлекают необходимые и соответствующие органы".

Компания Fanuc признала, что станок, сфотографированный на "Титане Баррикад", похож на их, но отметила, что он, похоже, старый.

Они заявили, что "усилили бдительность и контроль" в рамках наших процессов экспортного контроля, чтобы предотвратить потенциальное перенаправление технологий или оборудования к российским субъектам".

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