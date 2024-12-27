FT дізналося, яке західне обладнання використовує Росія для виробництва "Орєшніка"

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Видання Financial Times дослідило, обладнання яких західних компаній використовує Росія для виробництва балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", повідомляє Українська правда.

Про це пише Financial Times.

"Згідно з аналізом FT, експериментальна ракета Володимира Путіна "Орєшнік", запущена проти України минулого місяця, була виготовлена ​​російськими компаніями, які все ще покладаються на сучасне західне виробниче обладнання".

Видання пише, що два провідні російські збройні інженерні інститути, названі українською розвідкою розробниками "Орєшніка", рекламували працівників, які знайомі з металообробними системами німецьких і японських компаній.

Зокрема, вакансії для Московського інституту теплотехніки (МІТ) та "Созвездие", які були відстежені Financial Times, ілюструють, що Росія залишається критично залежною від іноземних технологій, які охоплюються західними санкціями.

"Особливо помітна ця залежність у сфері комп'ютерного числового програмного керування (ЧПК) - технології, життєво важливої для виробництва "Орєшніка", яка дозволяє заводам швидко формувати матеріали з високою точністю, використовуючи комп'ютери для управління інструментами" , - говориться у статті.

Видання дослідило, що в оголошеннях МІТ за 2024 рік, провідної установи з розробки російських твердопаливних балістичних ракет, зазначається, що "ми дотримуємося систем Fanuc, Siemens, Haidenhein".

Fanuc - японська компанія, а дві інші - німецькі. Всі три компанії виробляють системи керування для високоточних верстатів з ЧПК.

Ці ж три західні компанії згадуються в оголошеннях "Созвездия", яка вказала однією зі своїх спеціалізацій "автоматизовані системи управління і зв'язку" для військового використання. В оголошенні вимагається "знання систем з ЧПК - Fanuc, Siemens, Haidenhain".

На відео, опублікованому на початку цього року компанією "Титан Баррикади", третьою оборонною компанією, яка бере участь у виробництві "Орєшніка", також показано робітника, який стоїть перед пристроєм управління з маркуванням Fanuc.

"Росія довгий час покладалася на верстати іноземного виробництва, незважаючи на зусилля, спрямовані на створення вітчизняних альтернатив. У той час як Кремль закуповує велику кількість високоточних металообробних верстатів у Китаї, системи управління ними продовжують постачатися із Заходу" , - пише FT.

Зазначається, що у 2024 році на великій російській виставці вісім китайських компаній представили 12 моделей пристроїв з ЧПК. Згідно з аналізом Ради економічної безпеки України, 11 з цих моделей були оснащені контролерами японського або німецького виробництва.

Також оголошення про вакансії показують, що компанія "Стан", яка очолює російські спроби побудувати вітчизняну індустрію виробництва ЧПК, використовує обладнання Heidenhain.

"Припинення потоку контролерів ЧПК та обладнання до Росії є пріоритетним завданням для союзників Києва. Пристрої та компоненти з ЧПК входять до так званого "спільного списку товарів підвищеного пріоритету", в постачанні яких вони особливо хочуть відмовити Москві" , - зазначається у статті.

Хоча експортний контроль сповільнив потік цих товарів до Росії, аналіз російських декларацій виданням свідчить, що з початку 2024 року до Росії надійшло поставок щонайменше на $3 млн, які включають компоненти Heidenhain. Деякі з їхніх покупців глибоко пов'язані з військовим виробництвом.

Одна з поставок була вказана як така, що призначалася для системи, яка включала новий блок управління TNC640 компанії Heidenhain, що був виготовлений у 2023 році. Згідно з інформацією на сайті Heidenhain, TNC640 "визначає висококласний спектр технологій управління в своїй галузі" і "дозволяє виконувати комбіновані операції фрезерування, точіння і шліфування".

Верстат вартістю 345 тисяч доларів США був відправлений через Китай до Балтійської промислової компанії, російської компанії, яка перебуває під санкціями США і має історію поставок верстатів з ЧПК для оборонної промисловості.

Heidenhain і Baltic не відповіли на запити про коментарі.

У Siemens заявили, що "не йдуть на компроміс щодо дотримання (санкцій)" і розслідують "будь-які ознаки обходу ... і залучають необхідні та відповідні органи".

Компанія Fanuc визнала, що верстат, сфотографований на "Титані Баррикад", схожий на їхній, але зазначила, що він, схоже, старий.

Вони заявили, що "посилили пильність і контроль "в рамках наших процесів експортного контролю, щоб запобігти потенційному перенаправленню технологій або обладнання до російських суб'єктів".

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