Разведка Южной Кореи: Захваченный в плен солдат КНДР умер

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Разведка Южной Кореи ссылаясь на данные "дружественной страны" сообщила, что захваченный украинскими военными в плен раненый солдат КНДР умер, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает агентство Yonhap, ВВС.

Дословно разведка Южной Кореи:

"Мы подтвердили через разведывательную организацию дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, умер недавно, поскольку его раны ухудшились"

Фотография солдата, предположительно взятого в плен, ранее появилась в соцсетях. Украина эту информацию официально не комментировала.

Источник AFP в южнокорейской разведке заявил, что военнослужащего действительно захватила украинская армия, но где именно это произошло - неизвестно.

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