Розвідка Південної Кореї: Захоплений у полон солдат КНДР помер

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Розвідка Південної Кореї посилаючись на дані "дружньої країни" повідомила, що захоплений українськими військовими у полон поранений солдат КНДР помер, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє агентство Yonhap, ВВС.

Дослівно розвідка Південної Кореї:

"Ми підтвердили через розвідувальну організацію дружньої країни, що північнокорейський солдат, захоплений живим 26 грудня, помер нещодавно, оскільки його (пов'язаний з пораненням) стан погіршився".

Фотографія солдата, імовірно взятого в полон, раніше з'явилася в соцмережах. Україна цю інформацію офіційно не коментувала.

Джерело AFP у південнокорейській розвідці заявило, що військовослужбовця дійсно захопила українська армія, але де саме це сталося - невідомо.

Передісторія: