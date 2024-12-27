Генпрокуратура Словакии проверит визит Фицо к Путину

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Генеральная прокуратура Словакии проверит на предмет соответствия законодательству визит премьер-министра Роберта Фицо в Россию, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Aktuality.

Жалобу с требованием провести проверку действий Фицо подало общественное объединение "Мир Украине" (Mier Ukrajine), говорится в сообщении.

"Запрос о пересмотре долгосрочных действий премьер-министра Роберта Фицо (Smer-SD) в связи с его отношением к России, поданный общественным объединением "Мир Украине", будет рассмотрен Генеральной прокуратурой Словакии в соответствии с законом", – цитируют пресс-секретаря Генпрокуратуры Словакии Яну Тьокьолеву словацкие журналисты.

Она не сообщила, когда именно ожидать результатов проверки.

По словам ассоциации, премьер-министр Фицо давно легитимизирует Путина, на которого выдан международный ордер на арест. Словакия также считается Российской Федерацией враждебной страной, подчеркивают активисты, поэтому таким образом Фицо встретился с врагом.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел переговоры с Путиным в Москве, которые усилили напряжение в отношениях между Братиславой и Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Фицо к Путину.