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Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна

Генпрокуратура Словаччини перевірить візит Фіцо до Путіна
Фото: РосЗМІ

Генеральна прокуратура Словаччини перевірить на предмет відповідності законодавству візит прем'єр-міністра Роберта Фіцо в Росію, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання Aktuality. 

Скаргу з вимогою провести перевірку дій Фіцо подало громадське об’єднання "Мир Україні" (Mier Ukrajine), йдеться в повідомленні.

"Запит про перегляд довгострокових дій прем'єр-міністра Роберта Фіцо (Smer-SD) у зв'язку з його ставленням до Росії, поданий громадським об'єднанням "Мир Україні", буде розглянутий Генеральною прокуратурою Словаччини відповідно до закону", – цитують речницю Генпрокуратури Словаччини Яну Тьокьолеву словацькі журналісти.

Вона не повідомила, коли саме очікувати результатів перевірки.

За словами асоціації, прем'єр-міністр Фіцо давно легітимізує Путіна, на якого видано міжнародний ордер на арешт. Словаччина також вважається Російською Федерацією ворожою країною, підкреслюють активісти, тому таким чином Фіцо зустрівся з ворогом.

Нагадаємо, що 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів переговори з Путіним у Москві, які посилили напругу у відносинах між Братиславою та Києвом.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.

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