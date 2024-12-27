У Украины заканчиваются запасы американских ракет ATACMS - NYT

Украина сокращает использование ракет большой дальности ATACMS. Основной причиной является исчерпание запасов - у Киева осталось не более 50 ракет из тех, что были переданы США. Со ссылкой на The New York Times, сообщает Украинская правда.

Ситуацию осложняют политические изменения в Вашингтоне, которые могут повлиять на дальнейшую военную поддержку Украины.

Издание отмечает, что весной, когда Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине ракеты ATACMS, со складов Пентагона было передано около 500 единиц этого вооружения. Сначала Украина не имела разрешения использовать эти ракеты для ударов по территории России, поэтому они применялись для поражения целей на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Однако в середине ноября администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву использовать эти ракеты для ударов вглубь территории РФ. На тот момент у Украины оставалось всего несколько десятков ATACMS, вероятно, около 50.

Как пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, возможности получить дополнительные ракеты были фактически исчерпаны. Ограниченные запасы этого вооружения уже были направлены для обеспечения потребностей в регионах Ближнего Востока и Азии. В Великобритании, которая после решения Байдена также позволила Украине использовать свои дальнобойные ракеты Storm Shadow на территории России, недавно заявили, что их запасы этих ракет тоже крайне ограничены.

Также издание отмечает, что ситуацию вряд ли изменит Дональд Трамп, который недавно заявил в интервью Time, что он категорически не согласен с использованием Украиной ракет ATACMS на территории России. Трамп назвал решение администрации Байдена предоставить эти ракеты "глупым". На следующий день Кремль отреагировал, заявив, что позиция Трампа "полностью совпадает" со взглядами Москвы.

По данным The New York Times, на основе информации российского Министерства обороны и военных блогеров, после получения разрешения США и Великобритании Украина осуществила по меньшей мере шесть ракетных ударов, использовав не менее 31 ракеты ATACMS и 14 Storm Shadow. Украинские военные не комментируют использование этих ракет, но ни США, ни Украина не опровергали обнародованные цифры, отмечает издание.

Кроме этого, издание приводит слова чиновников и аналитиков, которые называют удар Storm Shadow 20 ноября по российскому командному бункеру вблизи поселка Марьино в Курской области одним из самых эффективных.

На следующий день Россия выпустила свою новую гиперзвуковую баллистическую ракету "Орешник" по Днепру. 27 ноября начальник Генерального штаба РФ генерал Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном, чтобы обсудить "обеспокоенность рисками дальнейшей эскалации".

"После этого разговора Украина в течение двух недель не использовала ракеты ATACMS и Storm Shadow. В этот же период Россия снизила количество ракетных и дроновых атак на Украину, хотя Путин пригрозил запустить "Орешник" по Киеву, если Украина не прекратит использовать ATACMS на территории России" , - пишет The New York Times.

Несмотря на публичные угрозы, Путин пытается осторожно реагировать на украинские операции, отмечают американские чиновники. По их мнению, Москва, вероятно, не ответит США на удары ракетами дальнего радиуса действия, чтобы не втянуть Вашингтон в войну.

В то же время аналитики предполагают, что Украина замедлила использование ракет из-за исчерпанности их запасов и уже реализованных ударов по самым приоритетным целям. Военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков пояснил: "Мы решили подождать и искать дорогостоящие цели. Не следует ожидать быстрых результатов, ведь нам нужно сохранить этот потенциал и использовать его максимально обдуманно".