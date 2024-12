В України закінчуються запаси американських ракет ATACMS - NYT

The New York Times із посиланням на американських чиновників повідомляє, що Україна скорочує використання ракет великої дальності ATACMS. Основною причиною є вичерпання запасів - у Києва залишилося не більше 50 ракет із тих, що були передані США. З посиланням на The New York Times, повідомляє Українська правда.

Ситуацію ускладнюють політичні зміни у Вашингтоні, які можуть вплинути на подальшу військову підтримку України.

Видання зазначає, що навесні, коли Сполучені Штати ухвалили рішення надати Україні ракети ATACMS, зі складів Пентагону було передано близько 500 одиниць цього озброєння. Спочатку Україна не мала дозволу використовувати ці ракети для ударів по території Росії, тому вони застосовувалися для ураження цілей на окупованих територіях, зокрема в Криму. Однак у середині листопада адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Києву використовувати ці ракети для ударів углиб території РФ. На той момент в України залишалося лише кілька десятків ATACMS, ймовірно, близько 50.

Як пише The New York Times із посиланням на двох американських посадовців, можливості отримати додаткові ракети були фактично вичерпані. Обмежені запаси цього озброєння вже були спрямовані для забезпечення потреб у регіонах Близького Сходу та Азії. У Великій Британії, яка після рішення Байдена також дозволила Україні використовувати свої далекобійні ракети Storm Shadow на території Росії, нещодавно заявили, що їхні запаси цих ракет теж є вкрай обмеженими.

Також видання зазначає, що ситуацію навряд чи змінить Дональд Трамп, який нещодавно заявив в інтерв’ю Time, що він категорично не погоджується з використанням Україною ракет ATACMS на території Росії. Трамп назвав рішення адміністрації Байдена надати ці ракети "дурним". Наступного дня Кремль відреагував, заявивши, що позиція Трампа "повністю збігається" з поглядами Москви.

За даними The New York Times, на основі інформації російського Міністерства оборони та військових блогерів, після отримання дозволу США та Великої Британії Україна здійснила щонайменше шість ракетних ударів, використавши не менше ніж 31 ракету ATACMS та 14 Storm Shadow. Українські військові не коментують використання цих ракет, але ані США, ані Україна не спростовували оприлюднені цифри, зазначає видання.

Крім цього, видання наводить слова посадовців і аналітиків, які називають удар Storm Shadow 20 листопада по російському командному бункеру поблизу селища Мар’їно в Курській області одним із найбільш ефективних.

Наступного дня Росія випустила свою нову гіперзвукову балістичну ракету "Орєшнік" по Дніпру. 27 листопада начальник Генерального штабу РФ генерал Валерій Герасимов провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, щоб обговорити "занепокоєння ризиками подальшої ескалації".

"Після цієї розмови Україна протягом двох тижнів не використовувала ракети ATACMS і Storm Shadow. У цей же період Росія знизила кількість ракетних і дронових атак на Україну, хоча Путін пригрозив запустити "Орєшнік" по Києву, якщо Україна не припинить використовувати ATACMS на території Росії" , - пише The New York Times.

Попри публічні погрози, Путін намагається обережно реагувати на українські операції, зазначають американські чиновники. На їхню думку, Москва, ймовірно, не відповість США на удари ракетами далекого радіуса дії, щоб не втягнути Вашингтон у війну.

Водночас аналітики припускають, що Україна сповільнила використання ракет через вичерпність їх запасів і вже реалізовані удари по найпріоритетніших цілях. Військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пояснив: "Ми вирішили почекати та шукати високовартісні цілі. Не слід очікувати швидких результатів, адже нам потрібно зберегти цей потенціал і використовувати його максимально обдумано".