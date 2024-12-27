Умер брат премьера Британии Кира Стармера

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Младший брат премьер-министра Великобритании Кира Стармера Ник умер после борьбы с онкологическим заболеванием﻿. Со ссылкой на The Telegraph, сообщает Деловая столица.

Ник Стармер скончался в четверг, 26 декабря, на 61-м году жизни

Премьер-министр отдал должное своему "прекрасному" брату.

"Мой брат Ник был замечательным человеком. Он встречал все испытания, которые преподносила ему жизнь, с мужеством и юмором. Мы будем за ним очень скучать… Хочу поблагодарить всех, кто лечил и заботился о Нике. Их умения и соболезнования очень ценятся" , – отметил премьер.

Кир Стармер отменил свой первый отпуск после вступления в должность, чтобы остаться в Великобритании со своей семьей. У него есть младшая сестра Кэти и старшая сестра Ана.