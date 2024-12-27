Помер брат прем'єра Британії Кіра Стармера

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Молодший брат прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Нік помер після боротьби з онкологічним захворюванням. З посиланням на The Telegraph, повідомляє Ділова столиця.

Нік Стармер помер в четвер, 26 грудня, на 61-му році життя.

Прем'єр-міністр віддав належне своєму "чудовому" братові.

"Мій брат Нік був чудовою людиною. Він зустрічав усі випробування, які подавало йому життя, з мужністю та добрим гумором. Ми будемо за ним дуже сумувати… Хочу подякувати всім, хто лікував і піклувався про Ніка. Їхні вміння та співчуття дуже цінуються" , — зазначив прем'єр.

Кір Стармер скасував свою першу відпустку після вступу на посаду, щоб залишитися у Великій Британії зі своєю родиною. У нього є молодша сестра Кеті та старша сестра Ана.