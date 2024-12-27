В Белом доме считают, что азербайджанский самолет мог поразить российское ПВО

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Соединенные Штаты располагают данными о том, что катастрофу самолета Azerbaijan Airlines могла вызвать российская противовоздушная оборона. Об этом сказал журналистам советник по коммуникациям по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Радио Свобода.

«Мы… видели некоторые ранние признаки, точно указывающие на вероятность того, что самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны» , – заявил Кирби.

Он не стал вдаваться в дальнейшие детали, указав на то, что идет расследование.

Кирби добавил, что Белый дом предложил свою помощь в расследовании, если она потребуется.

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