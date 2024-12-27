У Білому домі вважають, що азербайджанський літак могла уразити російська ППО
Сполучені Штати мають дані про те, що катастрофу літака Azerbaijan Airlines могла спричинити російська протиповітряна оборона. Про це сказав журналістам радник із комунікацій з питань національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Радіо Свобода.
«Ми… бачили деякі ранні ознаки, які точно вказують на ймовірність того, що літак був збити російськими системами протиповітряної оборони», – заявив Кірбі.
Він не став вдаватися в подальші деталі, вказавши на те, що триває розслідування.
Кірбі додав, що Білий дім запропонував свою допомогу в розслідуванні, якщо вона знадобиться.
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