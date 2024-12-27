У Білому домі вважають, що азербайджанський літак могла уразити російська ППО

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Сполучені Штати мають дані про те, що катастрофу літака Azerbaijan Airlines могла спричинити російська протиповітряна оборона. Про це сказав журналістам радник із комунікацій з питань національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми… бачили деякі ранні ознаки, які точно вказують на ймовірність того, що літак був збити російськими системами протиповітряної оборони» , – заявив Кірбі.

Він не став вдаватися в подальші деталі, вказавши на те, що триває розслідування.

Кірбі додав, що Білий дім запропонував свою допомогу в розслідуванні, якщо вона знадобиться.

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